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إنتر ميلان يتعادل مع روما ويمنح يوفنتوس فرصة انتزاع صدارة "الكالتشيو"

الرياضة

إنتر ميلان يتعادل مع روما ويمنح يوفنتوس فرصة انتزاع صدارة
Gettyimages.ru
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أضاع إنتر ميلان نقطتين ثمينتين بتعادله أمام ضيفه روما من دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا التعادل، رفع إنتر رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، وبات مهددا بخسارة الصدارة حال فاز يوفنتوس بمباراته غدا السبت على مضيفه لاتسيو.

كما رفع روما رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو". 

المصدر: وكالات

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