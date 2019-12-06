"اليويفا" يطلق إجراءات تأديبية بحق رومانيا على خلفية هتافات عنصرية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، إطلاق إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الروماني للعبة على خلفية سلوك عنصري لجماهيره في المباراة أمام السويد في 15 نوفمبر الماضي.

وأوقف الحكم المباراة التي انتهت بفوز السويد بهدفين نظيفين وبلوغها نهائيات كأس أوروبا 2020، لفترة قصيرة بسبب هتافات عنصرية أطلقتها الجماهير الرومانية ضد المهاجم السويدي الأسمر ألكسندر اسحق.

وأشار "اليويفا" الجمعة إلى أنه "بعد التحقيق، فتح إجراء تأديبي" من قبل اللجنة التأديبية في الاتحاد، موضحا أن القرار النهائي سيصدر في 12 ديسمبر الجاري.

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وفي نهاية أكتوبر الماضي، عاقب الاتحاد الأوروبي بلغاريا بإجبارها على خوض مباراتين خلف أبواب موصدة واحدة منهما مع وقف التنفيذ، بعد أن وجهت الجماهير البلغارية هتافات عنصرية إلى لاعبي المنتخب الإنجليزي خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين في 14 من الشهر ذاته ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

المصدر: أ ف ب