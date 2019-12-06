زينيت يقسو على دينامو موسكو بثلاثية (فيديو)
Sputnik Алексей Даничев
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تغلب زينيت بطرسبورغ على ضيفه دينامو موسكو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من الإيراني سيردار أزمون وبرانيسلاف إيفانوفيتش وأرتيوم دزيوبا في الدقائق 6 و35 و45+1 على الترتيب.
⚽️ "Зенит" разгромил московское "Динамо" в чемпионате Россииhttps://t.co/OjYm8IObJzpic.twitter.com/Amy181voQF— РИА Новости Спорт (@rsportru) December 6, 2019
وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة، فيما توقف رصيد دينامو عند 24 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
المصدر: sportbox