فوزنياكي تقرر الاعتزال بعد أستراليا المفتوحة

أعلنت لاعبة كرة المضرب الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة أولى سابقا أنها ستضع حدا لمسيرتها الاحترافية بعد بطولة أستراليا المفتوحة المقررة بين 20 يناير و2 فبراير المقبلين.

ونشرت فوزنياكي البالغة 29 عاما على صفحتها الرسمية في "تويتر" بيانا قالت فيه: "لقد لعبت كرة المضرب بشكل احترافي منذ كان عمري 15 عاما. لقد اختبرت أمورا رائعة خلال هذا الفصل من حياتي وأحرزت 30 لقبا فرديا وتصدرت تصنيف اللاعبات المحترفات لمدة 71 أسبوعا وفزت ببطولة الماسترز الختامية، وحملت علم بلادي في الألعاب الأولمبية، لقد أنجزت كل ما يمكن أن أحلم به في الملاعب".

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وأضافت "أخبرت نفسي دائما، أنه عندما يأتي وقت أشعر أنه علي القيام بأشياء بعيدة عن كرة المضرب أريد أن أفعلها أكثر، عندها يكون الوقت قد حان".

وأمضت فوزنياكي 11 موسما متتاليا في قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم، وهي تحتل حاليا المركز الـ37 على لائحة تصنيف اللاعبات المحترفات بعد تراجع مستواها إثر معاناتها من الإصابات المتتالية عام 2019، حيث وصلت إلى نهائي واحد فقط.

وتابعت: "في الأشهر الماضية تيقنت أن هناك أشياء في الحياة أريد القيام بها أكثر. وكان الزواج من ديفيد (الأمريكي ديفيد لي لاعب كرة السلة السابق) أحد هذه الأهداف، والآن هدفي هو التركيز أكثر على الحياة العائلية ومتابعة السفر حول العالم، بالإضافة إلى زيادة التوعية عن مرض التهاب المفاصل الروماتويدي (الذي تعاني منه وهو مرض يصيب جهاز المناعة)"، مشيرة أن لا علاقة لهذا القرار بوضعها الصحي، وأن هذا لا يعني وداعها نهائيا.

وستكون بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مسرحا للظهور الختامي للدنماركية التي فازت في ملبورن بلقبها الوحيد في الغراند سلام في مسيرتها الاحترافية عام 2018.

المصدر: أ ف ب