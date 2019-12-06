ساديو ماني يدخل تاريخ نادي ليفربول.. وميسي يشيد به (فيديو)

واصل السنغالي ساديو ماني عروضه المميزة لهذا الموسم، وساهم في فوز فريقه ليفربول أمام جاره إيفرتون 5-2 الأربعاء، ليدخل تاريخ "الريدز" من أوسع أبوابه.

وساهم ماني في 3 أهداف سجلها ليفربول من أصل 5 أمس في مرمى إيفرتون، بتسجيله هدفا وصنع هدفين آخرين بأداء خرافي.

بذلك دخل المهاجم السنغالي نادي المائة في ليفربول بالمساهمة في 101 هدف بقميص "الريدز" وبرصيده 75 هدفا وصنع 26 آخرين.

وأشاد الأرجنتيني ليونيل ميسي بالسنغالي الذي برع مع ليفربول طوال الموسم الماضي ومنذ بداية الموسم الحالي، ودافع عنه متعجبا من حلوله رابعا في سباق التتويج بالكرة الذهبية التي توج بها ميسي لهذ العام للمرة السادسة في تاريخه.

🔊 "Leo, you voted for Sadio Mané as the best player in FIFA The Best. Why?



Messi: "There was a lot of great players this year, but I chose Mané because he is a player I really enjoy watching, he had a great year with Liverpool." 🤩



Respect 🙌 @TeamMessi@10SadioManepic.twitter.com/bFHeJf19Nw — mx (@LeooMessi10i) December 4, 2019

إقرأ المزيد

وقال النجم الأرجنتيني في تصريحات لشبكة +canal الفرنسية:" من المؤسف أن يحتل ساديو ماني المركز الرابع، أظن أن هناك العديد من اللاعبين الكبار هذا العام، ولهذا كان الاختيار صعبا".

وتابع: "اخترت ماني أولا للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، لأنني معجب بأدائه للغاية وهو قدم بالفعل أداء رائعا مع ليفربول، ولهذا وقع اختياري عليه".

وجاء ماني البالغ 27 عاما في المركز الرابع لجائزة الكرة الذهبية برصيد 347 نقطة خلف زميله في ليفربول فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني 679 نقطة، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل ثالثا 476 نقطة، فيما تفوق ميسي برصيد 686 نقطة.

يذكر أن ليفربول ينافس على لقب "البريميرليغ" ويتصدر البطولة بعد مرور 15 جولة دون خسارة، برصيد 43 نقطة من خلال الفوز في 14 مباراة وتعادل وحيد، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف وأقرب منافسيه.

المصدر: وكلات