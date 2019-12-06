نجم ليفربول السابق: محمد صلاح تحول من جناح إلى مهاجم "أناني"

تحدث النجم السابق لليفربول بيتر كراوتش عن مباراة "الريدز" الأخيرة أمام إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، واصفا النجم المصري محمد صلاح بالمهاجم "الأناني".

وشهدت المباراة قيام المدير الفني الألماني، يورغن كلوب، بتغييرات على تشكيلة الفريق الأساسية، من بينها إبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء، رغم تعافيه من الإصابة.

وعلق المهاجم السابق لفريق ليفربول، على قرار كلوب بإبقاء صلاح على مقاعد الاحتياط، بأن النجم المصري كان غاضبا من حرمانه المشاركة في المباراة التي فاز بها فريقه 5-2.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تصريحات اللاعب المعتزل البالغ 38 عاما، حين قال: "لا أظن أن محمد صلاح كان هادئا خلال جلوسه على مقاعد البدلاء ضد إيفرتون، لقد كان مستميتا من أجل المشاركة في المباراة".

وأضاف كراوتش: "يريد صلاح أن يشارك، فلديه تطلعات إلى سباق الحذاء الذهبي، لقد تحول من لاعب جناح إلى مهاجم أناني، كلنا نعلم طبيعة صلاح، سيظن أنه كان بإمكانه الحصول على هدفين أو ثلاثة أهداف".

Mo Salah will be 'fuming' with Liverpool's 5-2 demolition of Everton, claims Peter Crouchhttps://t.co/dMFqWBDPKd — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 6, 2019

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وختم: "لو كان هناك رجل يسير بعيدا وغير سعيد فمن المحتمل أن يكون صلاح، لأنه لاعب فائز، والفائزون يريدون اللعب والمشاركة في كل مواجهة".

وفاز ليفربول في "ديربي الميرسيسايد" على حساب جاره إيفرتون 5-2 ليحلق في صدارة "البريميرليغ"، وجاءت خماسية الريدز عن طريق أوريغي هدفين، بالإضافة لهدف لكل من شيردان شاكيري وساديو ماني وجيوريجيو فينالدوم.

يذكر أن محمد صلاح سجل مع فريقه ليفربول هذا الموسم ستة أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة أخرى في بطولة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: thesun.co.uk