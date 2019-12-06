فان دايك يلجأ إلى طريقة غريبة للدفاع عن ليفربول

لا يتردد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك في اللجوء لأي طريقة مهما بدت غرابتها لإفساد أي هجمة خطيرة على مرمى فريقه ليفربول، رغم قوته البدنية والمهارات التي تساعده على ذلك.

وأثناء مواجهة "الريدز" لإيفرتون ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي، رصدت الكاميرا فان دايك وهو يصرخ بأعلى صوته أثناء ملاحقة الإيطالي مويس كين مهاجم إيفرتون، الذي كان في وضعية انفراد بالحارس الإسباني أدريان.

ويبدو أن صراخ المدافع الهولندي نجح في إرباك المهاجم ودفعه إلى الاستعجال في تسديد الكرة بشكل غير دقيق، وبالتالي إهدار كين فرصة التسجيل في شباك ليفربول.

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وكانت المباراة قد انتهت بفوز كتيبة الألماني يورغن كلوب على ضيفه وجاره اللدود 5-2، ليواصل "الحمر" صدارتهم للبريميرليغ بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف.

ويحتل فان دايك قمة تصنيف أفضل المدافعين في العالم حاليا، وقد توج كأفضل لاعب أوروبي، ونال المركز الثاني في جوائز الاتحاد الدولي والكرة الذهبية خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

المصدر: وكالات