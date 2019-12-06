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بالصور.. افتتاح أول متجر رسمي لليفربول في دبي

الرياضة

بالصور.. افتتاح أول متجر رسمي لليفربول في دبي
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افتتح نادي ليفربول الإنجليزي متجرا لبيع منتجاته الرياضية والتذكارية بأحد المراكز التجارية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء ذلك تنفيذا لسياسة إدارة "الريدز" للوصول إلى جميع مشجعي الفريق حول العالم، واستغلال فترة التألق الكروية الحالية تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وسيتيح المتجر لعشاق النادي الإنجليزي شراء المقتنيات والبضائع الخاصة بالنادي الأحمر.

كما سيتم بيع تذكارات حصرية من قمصان الفريق والأحذية والكرات والصور، تحمل توقيع بعض اللاعبين الحاليين وأساطير ملعب "الأنفيلد".

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وتتصدر كتيبة المدرب الألماني كلوب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة بعدما حققت الفوز رقم 14 هذا الموسم، وتعادلا وحيدا دون أي خسارة.

يذكر أن ليفربول سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية المقررة في 18 ديسمبر الجاري، ليخوض مباراته في نصف النهائي بصفته بطلا لقارة أوروبا.

المصدر: وكالات

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