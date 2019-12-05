استقالة جماعية لاتحاد الكرة الإماراتي بعد الإخفاق الخليجي

تقدم رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مروان بن غليطة وأعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد باستقالاتهم، بعد خروج المنتخب الإماراتي من الدور الأول لكأس الخليج "خليجي 24".

استقالة جماعية لمجلس اتحاد كرة القدم بعد بن غليطةhttps://t.co/bc3zmxOXUj — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 5, 2019

وجاءت استقالة بن غليطة بعد يوم واحد فقط من الاستغناء عن خدمات الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم.

استقالة مروان بن غليطة من رئاسة الاتحاد pic.twitter.com/8LSaRxwAco — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 5, 2019

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ولم يقدم المنتخب الإماراتي المستوى المأمول منه في بطولة كأس الخليج واحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط فقط من الفوز على اليمن 3-0 ثم الخسارة أمام العراق 2-0، وأمام قطر 4-2.

ويحتل المنتخب الإماراتي حاليا المركز الرابع في مجموعته بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين.

المصدر: وكالات