 
مباشر

استقالة جماعية لاتحاد الكرة الإماراتي بعد الإخفاق الخليجي

الرياضة

استقالة جماعية لاتحاد الكرة الإماراتي بعد الإخفاق الخليجي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mufs

تقدم رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مروان بن غليطة وأعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد باستقالاتهم، بعد خروج المنتخب الإماراتي من الدور الأول لكأس الخليج "خليجي 24".

وجاءت استقالة بن غليطة بعد يوم واحد فقط من الاستغناء عن خدمات الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم.

إقرأ المزيد
رباعية قطر تطيح بمدرب الإمارات
رباعية قطر تطيح بمدرب الإمارات

ولم يقدم المنتخب الإماراتي المستوى المأمول منه في بطولة كأس الخليج واحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط فقط من الفوز على اليمن 3-0 ثم الخسارة أمام العراق 2-0، وأمام قطر 4-2.

ويحتل المنتخب الإماراتي حاليا المركز الرابع في مجموعته بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا