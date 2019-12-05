بالفيديو.. سقوط مروع للاعبة جمباز من ارتفاع 8 أمتار يفقدها القدرة على الإحساس برجليها

تعرضت لاعبة الجمباز الروسية يفغينيا أسونوفا لإصابات خطيرة بعد سقوطها من ارتفاع 8 أمتار، أثناء مشاركتها في بطولة للجمباز الهوائي في العاصمة اللاتفية ريغا.

وأثناء قيام أسونوفا بجملتها الحركية على ارتفاع 8 أمتار عن الأرض، حدث خطأ تنظيمي فادح، حيث انفلتت الحلقة المثبتة بالسقف والتي من المفروض أن تكون مهيئة لحمل أوزان كبيرة، لتسقط أسونوفا وترتطم بالأرض بطريقة مؤلمة.

وتم نقل أسونوفا فورا للمشفى ليتبين بعد الفحوص أنها تعرضت لكسر ضلعين ورض في النخاع الشوكي أدى إلى فقدانها القدرة على الإحساس بطرفيها السفليين.

وقامت أسونوفا بطمأنة محبيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي"، وذكرت بأنها بدأت رحلة طويلة من العلاج في العاصمة موسكو، تحتاج خلالها لعدد من العمليات الجراحية وفترة لا بأس بها لإعادة التأهيل.

المصدر: rsport.ria.ru