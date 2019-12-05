باخ: اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة بقرارات "وادا" تجاه روسيا

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ اليوم الخميس، أن اللجنة ملتزمة بتطبيق قرارات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" تجاه روسيا.

وقال باخ عقب اجتماعات اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية التي استمرت ثلاثة أيام في مقرها في مدينة لوزان السويسرية: "اللجنة الأولمبية الدولية ستكون ملزمة باتباع قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تجاه روسيا، كما هو منصوص عليه في معيار الامتثال الموقع من قبل المنظمة".

💬 Бах: МОК обязан следовать решению WADA по Россииhttps://t.co/t9rfcSXtMQpic.twitter.com/qw4eEIiWwj — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 5, 2019

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يذكر أن اللجنة الخاصة بمراجعة الامتثال أوصت بمنع روسيا من المشاركة في الأولمبياد لمدة أربع سنوات، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات"، وسيتم عرض توصياتها على اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات المقرر في مدينة لوزان السويسرية في الـ9 من ديسمبر الجاري.

وفي حال أيدت (وادا) توصية اللجنة، فإن روسيا ستحرم من المشاركة في أحداث رياضية هامة كدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020، والأولمبياد الشتوي ببكين 2022، والألعاب البارالمبية.

ورفض باخ التكهن بقرار "وادا"، وقال بهذا الخصوص: "لست في موقع يسمح لي بالتكهن. لا أعرف تفاصيل القرار الذي ستتخذه الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

المصدر: rsport.ria.ru+ وكالات