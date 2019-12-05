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مارسيلو يزيد متاعب ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

الرياضة

مارسيلو يزيد متاعب ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو
AFP OSCAR DEL POZO
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أصدر نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس بيانا يوضح فيه حجم إصابة النجم الدولي البرازيلي مارسيلو دا سيلفا.

وجاء في البيان: "بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا مارسيلو من قبل الجهاز الطبي، تبين معاناته من إصابة عضلية في الساق اليسرى.. وفي انتظار التطورات".

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ومن جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هذه الإصابة تجعل من الصعب على مارسيلو، اللحاق بمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، وكل الآراء تؤكد أنه سيغيب لمدة 3 أسابيع".

وسيلحق مارسيلو بقائمة الغائبين عن الكلاسيكو، من جانب ريال مدريد، الذي سيفتقد أيضا كلا من لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو، وإيدين هازارد، في المباراة المقررة يوم 18 من ديسمبر الجاري.

المصدر: وكالات

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