مارسيلو يزيد متاعب ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو
أصدر نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس بيانا يوضح فيه حجم إصابة النجم الدولي البرازيلي مارسيلو دا سيلفا.
وجاء في البيان: "بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا مارسيلو من قبل الجهاز الطبي، تبين معاناته من إصابة عضلية في الساق اليسرى.. وفي انتظار التطورات".
Marcelo medical report. #RealMadrid— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 5, 2019
ومن جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هذه الإصابة تجعل من الصعب على مارسيلو، اللحاق بمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، وكل الآراء تؤكد أنه سيغيب لمدة 3 أسابيع".
وسيلحق مارسيلو بقائمة الغائبين عن الكلاسيكو، من جانب ريال مدريد، الذي سيفتقد أيضا كلا من لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو، وإيدين هازارد، في المباراة المقررة يوم 18 من ديسمبر الجاري.
المصدر: وكالات