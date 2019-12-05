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مدفيديف: سنبذل قصارى جهدنا لمحاربة المنشطات وضمان مشاركة رياضيينا في المحافل الدولية

الرياضة

مدفيديف: سنبذل قصارى جهدنا لمحاربة المنشطات وضمان مشاركة رياضيينا في المحافل الدولية
Sputnik Владимир Астапкович
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أكد رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف، أن روسيا ستستمر في محاربة المنشطات، بما يضمن مشاركة رياضييها في المسابقات والمحافل الدولية.

وقال مدفيديف، في مقابلة مع القنوات التلفزيونية الروسية اليوم الخميس، إن هناك مشكلة في قضية المنشطات في الرياضة الروسية، ومن الضروري اتخاذ موقف صارم تجاه من يتعاطون المنشطات المحظورة.

وبخصوص القرار المرتقب للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، حول قضية المنشطات في الرياضة الروسية، قال مدفيديف: "سيكون القرار صعبا على بلادنا. لكن بالطبع، صدرت تعليمات لسلطاتنا الرياضية (سواء وزارة الرياضة أو غيرها) للدفاع المستميت عن مصالحنا، ومن أجل مصالح كل رياضي للتمكن من المشاركة في المحافل الرياضية".

يذكر أن اللجنة الخاصة بمراجعة الامتثال أوصت بمنع روسيا من المشاركة في الأولمبياد لمدة أربع سنوات، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات"، وسيتم عرض توصياتها على اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات المقرر في مدينة لوزان السويسرية في الـ9 من ديسمبر الجاري.

وفي حال أيدت (وادا) توصية اللجنة، فإن روسيا ستحرم من المشاركة في أحداث رياضية هامة كدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020، والأولمبياد الشتوي ببكين 2022، والألعاب البارالمبية.

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وتستطيع روسيا في حال تمت المصادقة على قرار الإيقاف أن تستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

المصدر: rsport.ria.ru

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