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تغيير مواعيد بعض المنافسات في أولمبياد طوكيو لتجنب الحر الشديد

الرياضة

تغيير مواعيد بعض المنافسات في أولمبياد طوكيو لتجنب الحر الشديد
Reuters Toru Hanai
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قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020 الخميس، إنه سيتم تغيير المزيد من مواعيد المنافسات الرياضية لتجنب الحر الشديد في الصيف.

وتتجاوز درجات الحرارة في طوكيو خلال شهري يونيو ويوليو 30 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وشكلت الاستعدادات لمقاومة هذه الظروف مشكلة للمنظمين.

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ونقلت اللجنة الأولمبية الدولية بالفعل سباق الماراثون، وهو من أهم الأحداث المرتقبة في الأولمبياد، وسباق المشي إلى مدينة سابورو شمال البلاد لتوفير ظروف جوية أفضل للتنافس.

وقررت اللجنة المنظمة المحلية الخميس تعديل مواعيد منافسات الثلاثي والفروسية لتنطلق في ساعات الصباح الباكر.

وتأتي التعديلات بعد مناقشات بين منظمي دورة 2020 واللجنة الأولمبية الدولية التي تجتمع لجنتها التنفيذية حاليا في مدينة لوزان السويسرية.

المصدر:"رويترز"

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