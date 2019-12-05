بالفيديو.. حبيب يتحدى أسطورة كرة السلة مايكل جوردان

أجرى حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة تمرينات داخل صالة لكرة السلة، ونجح في تسجيل سلة ضمن لعبة ودية مع أعضاء فريقه.

ونشر حبيب البالغ 31 عاما مقطع فيديو على حسابه في "إنستغرام" يستعرض قدراته في لعبة كرة السلة، وتحدى أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان، عندما كتب تعليقا رافق المشهد بقوله: "أنا فقط أحب هذه اللعبة، مايكل جوردان، أين أنت؟".

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ويعد مايكل جوردان البالغ 56 عاما من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة السلة، وهو بطل أولمبي مرتين 1984 ، 1992 وبطل الدوري الأمريكي للمحترفين لست مرات.

ومن المرتقب إقامة نزال على لقب الوزن الخفيف سيجمع بين حامل اللقب حبيب والنجم توني فيرغسون في عرض UFC249 في 18 أبريل المقبل في مركز باركليز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر:"إنستغرام"