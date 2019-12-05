ضربة مؤلمة ليوفنتوس بغياب نجمه لمدة طويلة

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي أن لاعب وسطه الألماني سامي خضيرة سيغيب لثلاثة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى في مدينة أوغسبورغ الألمانية الأربعاء.

وسبق أن خضع اللاعب البالغ 32 عاما، والذي خاض 77 مباراة مع ألمانيا لجراحة مماثلة في الركبة اليمنى في أبريل.

وأضاف يوفنتوس في بيان: "الجراحة... كانت ناجحة واللاعب سيبدأ مرحلة التعافي على الفور".

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واضطر لاعب خط الوسط الألماني، الذي يعتمد عليه ماوريسيو ساري المدير الفني لليوفي، للغياب عن التعادل 2-2 مع ساسولو في الدوري بسبب ألم في الركبة.

وشارك خضيرة في 17 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، ويعتبر من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب ساري.

وانتقل اللاعب ليوفنتوس عام 2015 قادما من ريال مدريد، واحتكر معه لقب الدوري الإيطالي منذ ذلك الحين بعد عام واحد من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2014 مع ريال مدريد.

وبدأ خضيرة مسيرته عام 2007 مع شتوتغارت الألماني ويرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2021.

المصدر: وكالات