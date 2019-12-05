بالصور.. "مهوسة" مورينيو ترسم له 38 وشما على جسدها

تقول الجدة فيف بوديكوت البالغة 62 عاما إنها أكبر مشجعة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بغض النظر عن الفريق الذي يتولى تدريبه، حتى أنها رسمت 38 وشما تحمل صوره بأشكال مختلفة.

وتتابع المدّرسة البريطانية المتقاعدة جميع مباريات مورينيو منذ أن أصبح مدربا لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأنفقت فيف ألفي جنيه إسترليني على الوشوم التي بدأت تغطي جسدها خلال 3 سنوات فقط، مبدية استعدادها لرسم المزيد في حال حصول مورينيو على مزيد من الألقاب مع فريقه الجديد توتنهام وفقا لصحيفة the sun الإنجليزية.

وكان أول وشم رسمته فيف لمورينيو عام 2017 بعدما تولى تدريب "الشياطين الحمر" عقب إقالته من قيادة تشيلسي.

thesun.co.uk

Mourinho superfan Viv Bodycote, 62, who has 38 Jose tattoos gets new body art for Special Onehttps://t.co/j2rBHQpGRC — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 4, 2019

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وعن أسباب حب فيف لمورينيو: "هو وسيم، وذكي وأحب كثيرا ما حققه من إنجازات كمدرب، أتمنى لو أصنع له تمثالا، هو أفضل من الجميع بمن فيهم جوسيب غوارديولا، الوحيد الذي يقترب منه ماوريسيو بوتشيتينو، لكنه ليس في نفس مكانة مورينيو".

وقالت الجدة فيف إن صور المدرب البرتغالي تملأ منزلها وله ركن خاص في المنزل مملوء بكل الأشياء التي يمكن أن تتعلق به.

وتتمنى المشجعة الستينية في المستقبل القريب أن تلتقي بمدربها المحبوب لتبدي له احترامها وإعجابها الشديدين به.

المصدر: the sun