 
مباشر

بالصور.. "مهوسة" مورينيو ترسم له 38 وشما على جسدها

الرياضة

بالصور..
thesun.co.uk
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mu7g

تقول الجدة فيف بوديكوت البالغة 62 عاما إنها أكبر مشجعة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بغض النظر عن الفريق الذي يتولى تدريبه، حتى أنها رسمت 38 وشما تحمل صوره بأشكال مختلفة.

وتتابع المدّرسة البريطانية المتقاعدة جميع مباريات مورينيو منذ أن أصبح مدربا لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأنفقت فيف ألفي جنيه إسترليني على الوشوم التي بدأت تغطي جسدها خلال 3 سنوات فقط، مبدية استعدادها لرسم المزيد في حال حصول مورينيو على مزيد من الألقاب مع فريقه الجديد توتنهام وفقا لصحيفة the sun الإنجليزية.

وكان أول وشم رسمته فيف لمورينيو عام 2017 بعدما تولى تدريب "الشياطين الحمر" عقب إقالته من قيادة تشيلسي.

بالصور..
thesun.co.uk
إقرأ المزيد
شاهد.. مورينيو ينجو من الإصابة في ليلة العودة إلى
شاهد.. مورينيو ينجو من الإصابة في ليلة العودة إلى "مسرح الأحلام"
إقرأ المزيد
مشجع يتعرض لصدمتين بسبب
مشجع يتعرض لصدمتين بسبب "الأسطورة" مارادونا

وعن أسباب حب فيف لمورينيو: "هو وسيم، وذكي وأحب كثيرا ما حققه من إنجازات كمدرب، أتمنى لو أصنع له تمثالا، هو أفضل من الجميع بمن فيهم جوسيب غوارديولا، الوحيد الذي يقترب منه ماوريسيو بوتشيتينو، لكنه ليس في نفس مكانة مورينيو".

وقالت الجدة فيف إن صور المدرب البرتغالي تملأ منزلها وله ركن خاص في المنزل مملوء بكل الأشياء التي يمكن أن تتعلق به.

وتتمنى المشجعة الستينية في المستقبل القريب أن تلتقي بمدربها المحبوب لتبدي له احترامها وإعجابها الشديدين به.

المصدر: the sun

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا