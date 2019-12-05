شاهد.. مورينيو ينجو من الإصابة في ليلة العودة إلى "مسرح الأحلام"

هتفت جماهير مانشستر يونايتد منذ لحظة دخول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أرضية ملعب "أولد ترافورد" في أول مباراة ضد فريقه السابق مع توتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة لقطة غريبة، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كاد مورينيو أن يتعرض للإصابة لكنه نجا منها، بعدما حاول لاعب السبيرز هاري وينكس إبعاد الكرة من أمام دانييل جيميس.

شاهد لقطة اصطدام دانييل جيمس بمورينيو 😰



pic.twitter.com/2iBVNwajJ0 — EPL World (@EPLworld) December 4, 2019

إقرأ المزيد

وتعثر جيميس على الأرض فاصطدم بالمدرب البرتغالي بقوة، وبدى أنه يعاني من الألم للوهلة الأولى بإصابة في الركبة، لكنه سرعان ما عاد ليكمل الإشراف على فريقه في المباراة.

ولم تكن ليلة العودة للمدرب البرتغالي إلى ملعب فريقه السابق "أولد ترافورد" مثالية بعدما تلقى هزيمته الأولى مع توتنهام 2-1 عقب هدفي ماركوس راشفورد.

المصدر: "تويتر"