شاهد.. تألق مبابي ونيمار جنبا إلى جنب كأساسيين لأول مرة في هذا الموسم

قاد الثنائي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا فريقهما باريس سان جيرمان إلى تعزيز صدارته للدوري الفرنسي بتسجيلهما هدفي الفوز على نانت 2-0 الأربعاء في ختام المرحلة السادسة عشرة.

وافتتح مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي التسجيل بطريقة مذهلة بكعب القدم في بداية الشوط الثاني، وعزز نيمار تقدم صاحب الأرض ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 36 نقطة من 15 مباراة.

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها مبابي ونيمار كأساسيين هذا الموسم بعدما قرر المدرب الألماني توماس توخيل إشراكهما إلى جانب الأرجنتيني أنخل دي ماريا، فيما أبقى على الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي على دكة البدلاء إلى جانب الهداف التاريخي للنادي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني.

إقرأ المزيد

بهذا أعاد النادي الباريسي الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين مطارده المباشر مرسيليا، الذي افتتح المرحلة الثلاثاء بفوز ثمين على مضيفه أنجيه 2-0، علما أن الفريق الباريسي يملك مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات