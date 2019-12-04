حاخام روسي يشارك في مسابقة "الرجل الحديدي"

يشارك رئيس اتحاد الطوائف اليهودية في روسيا، الحاخام ألكسندر بورودا، في مسابقة "الرجل الحديدي" الدولية، التي تستضيفها روسيا للمرة الأولى، في يوليو 2020.

ونقل المكتب الإعلامي للاتحاد عن بورودا قوله: "الرياضة من أكبر الحوافز لتطوير القيم جسدية كانت أم روحية. وقد ورد في الأسفار المقدسة أن وحده من استطاع التغلب على نفسه يعد إنسانا قويا.. أما أنا شخصيا، فأجد متعة في مجرد مشاركتي بالمسابقات".

وأعرب الحاخام عن اعتقاده بأن الرياضة تجمع بين أبناء القوميات والأديان المختلفة لأن الإنسان فيها "يتسابق مع نفسه في المقام الأول".

وأضاف: "الحروب مصحوبة بخسائر ومآس، بينما الرياضة مرتبطة بجوانب إيجابية فقط من الحياة. أود أن أتمنى أن تأتي هذه المباراة بكثير من الخير للعالم وأن تصبح روسيا مركزا يتجمع فيه أناس ذوو نوايا حسنة".

وأشار اتحاد الطوائف اليهودية الروسية إلى أن مسابقات "الرجل الحديدي" (Ironman 70.3) تجري في مختلف دول العالم وتشمل ثلاث مراحل هي السباحة (1.9 كلم) وسباق الدراجات الهوائية (90 كلم) والجري (21.1 كلم). وبإمكان ألفي شخص المشاركة في الجزء الأساسي من المسابقة.

المصدر: نوفوستي