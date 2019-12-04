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نتائج قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الرياضة

نتائج قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
@UAFAAC/Twiiter.com
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم "كأس محمد السادس"، التي سحبت اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، عن مواجهات قوية.

نتائج القرعة:

- الشباب السعودي مع الشرطة العراقي

- الاتحاد السعودي مع أولمبيك أسفي المغربي

- الاتحاد السكندري المصري مع الإسماعيلي المصري

- الرجاء المغربي يواجه الفائز من مواجهة القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائر.

وسيلتقي في نصف النهائي الأول، الفائز من القمة المصرية مع الرجاء البيضاوي المغربي أو مولودية الجزائر أو القوة الجوية العراقي، فيما سيجمع نصف النهائي الثاني بين الفائز من الشباب السعودي والشرطة العراقي مع الفائز من الاتحاد السعودي وأولمبيك أسفي المغربي.

المصدر: UAFAAC/twitter

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