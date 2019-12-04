الإسباني دافيد فيا يكشف تشكيلته المثالية ليورو 2020

كشف دافيد فيا، الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني، تشكيلة مثالية من 11 لاعبا يتوقع أن يتألقوا في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" الصيف المقبل.

وخلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء، الذي يصادف عيد ميلاده الـ 38، كشف فيا تشكيلة من 11 لاعبا بخطة 4-3-3 يتوقع أن يتألقوا خلال يورو 2020.

وضمت التشكيلة:

- في حراسة المرمى: الألماني مارك أندريه تير شتيغين

- في خط الدفاع: الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الإسبانيان جوردي ألبا وسيرجيو راموس، الهولندي فيرجيل فان دايك.

- في خط الوسط: الإسباني سيرجيو بوسكيتس والفرنسي نغولو كانتي والهولندي فرانكي دي يونغ.

- في خط الهجوم: الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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يذكر أن فيا أعلن قبل أسابيع قراره اعتزاله كرة القدم نهائيا قبل نهاية العام الجاري، بعد مسيرة مظفرة رفع خلالها كأس العالم وكأس أوروبا ودوري الأبطال، ليضع حدا لمسيرة امتدت 19 عاما، تنقل خلالها بين أندية إسبانية عدة أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

كما خاض فيا 98 مباراة مع المنتخب الإسباني سجل خلالها 59 هدفا، وهو رقم قياسي.

المصدر: RT