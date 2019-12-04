كوبا أميركا 2020... قطر بمواجهة صعبة مع البرازيل

أوقعت قرعة بطولة كوبا أميركا 2020 التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين، قطر بطل قارة آسيا المشارك كضيف، بمواجهة صعبة أمام البرازيل حاملة اللقب.

ويفتتح منتخب الأرجنتين المستضيف مبارياته أمام تشيلي في 12 يونيو المقبل على ملعب "مونيمونتال" في العاصمة بوينس آيريس، بحسب القرعة التي أقيمت الثلاثاء في مدينة كارتاجينا الكولومبية.

وتستقبل مدينة بارانكيا الكولومبية الساحلية على البحر الكاريبي المباراة النهائية للنسخة الحالية لأشهر مسابقة قارية في أميركا الجنوبية في 12 يوليو، على أن تتقاسم مبارياتها للمرة الأولى دولتان، حيث تقام في خمس مدن أرجنتينة، وأربع كولومبية.

OS GRUPOS DEFINIDOS!

Nada vai impedir que você vibre nesta @CONMEBOL#CopaAmérica 2020.

Em que grupo ficou a sua seleção? pic.twitter.com/xuuJc2agd9 — Copa América (@CopaAmerica) December 4, 2019

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وينظم الدور الأول للنسخة الـ 47 للمرة الأولى وفق نظام منطقتين بدلا من ثلاث مجموعات من أربعة منتخبات كما دأبت العادة، على أن تجمع المنطقة الشمالية بضيافة كولومبيا كلا من البرازيل والإكوادور والبيرو وفنزويلا وقطر.

أما المنطقة الجنوبية فتضم إلى جانب الدولة المضيفة الأرجنتين كلا من الأوروغواي، الباراغواي، تشيلي، بوليفيا وأستراليا (الضيف الثاني في البطولة).

ويتأهل أفضل أربعة منتخبات من كل منطقة إلى الدور ربع النهائي.

وستقام مسابقة كوبا أميركا العام المقبل، بعد عام من تنظيم النسخة الأخيرة، وذلك نزولا عند رغبة اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي "كونميبول" أن تجري البطولة في نفس العام الذي تنظم خلاله كأس أمم أوروبا، من أجل تسهيل مسألة التحاق اللاعبين من قارة أميركا الجنوبية، الذين يخوضون غمار الدوريات الأوروبية بصفوف منتخباتهم، وإرضاء للأندية الأوروبية التي تعاني من تحرير لاعبيها لالتزاماتها الدولية.

المصدر: "أ ف ب"