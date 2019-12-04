نصف نهائي كأس الخليج.. مدرب المنتخب العراقي: نحن هنا للفوز

أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، الأربعاء، أن منتخبه جاهز لمواجهة نظيره البحريني ضمن دور نصف نهائي خليجي 24 في المباراة التي ستجمعهما، غدا الخميس.

وذكر المدرب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن "كل شيء يجري بشكل جيد، وجاهزون لمباراة البحرين وأنا فخور باللاعبين بكل ما قدموه في البطولة وسنعمل على تقديم الأفضل في مباراة البحرين والاستمتاع بما سنقدمه".

وأعرب السلوفيني عن رضاه بشأن مردود الفريق في الدور الأول من خليجي 24 في قطر، والذي أنهاه في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط.

وقال: "أنا راض تماما على اللاعبين ولدينا لاعبون جيدون، معظم المنتخبات لديها غيابات بسبب اللاعبين المحترفين، ونحن لدييا غيابات، ولكني واثق بجميع اللاعبين الشباب".

وأشار إلى أن "المنتخب العراقي موجود في قطر لكي يفوز، وخلال 90 دقيقة من المباراة، عليه أن يعمل كفريق ويساعد بعضه"، مبينا: "بهذا يمكننا أن نفوز".

وتابع: "لدينا لاعبون يملكون خبرة هذه المباريات الحاسمة، سنحاول الضغط وتحقيق الفوز كما فعلنا في المرات السابقة، أما بالنسبة لركلات الترجيح، هذا الشيء سيتم تحديده في المباراة. وجود الجمهور العراقي هو عامل إيجابي، ويحفز ويشجع اللاعبين".

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وتأهل المنتخب العراقي لنصف نهائي خليجي 24، بعد صدارته للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حققها من الفوز على منتخبي قطر والإمارات والتعادل أمام اليمن.

ويتطلع المنتخب العراقي لتحقيق اللقب بعد انتظار دام 31 عاما، منذ أن توج بآخر لقب له في البطولة عام 1988 في السعودية.

المصدر: RT