زلاتان يكشف عن وجهته القادمة: أراكم قريبا في إيطاليا

تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه القادم، حيث قدم دلالات عليه دون أن يفصح بشكل مباشر عن اسمه، وأشار إلى أنه سيلعب في فريق يأمل في إعادته لسكة الانتصارات من جديد.

وارتبط اسم زلاتان البالغ 38 عاما بالعودة لفريق ميلان الإيطالي عقب انتهاء عقده مع لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وأشارت الصحف إلى أن إدارة ميلان تواصلت في الأيام الماضية مع، مينو رايولا، وكيل أعمال إبراهيموفيتش، من أجل الظفر بخدمات اللاعب، ولكن الراتب السنوي يعد المشكلة الرئيسية.

وكشفت عدة مصادر صحفية إيطالية مساء أمس بأن اللاعب توصل لاتفاق نهائي بشأن تعاقده مع فريقه السابق ميلان.

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ونقل موقع "جي كيو" الإيطالي تصريحات النجم السويدي عن مستقبله: "سأنتقل إلى النادي الذي آمل في أن أعيده للانتصارات من جديد، أراكم مرة أخرى في إيطاليا".

وتابع: "الأمر يتعلق بالدافع، والذهاب إلى فريق يريد العودة إلى الانتصارات أمر كفيل بتجديد الحافز لدي، ولكن الأهم أن أراعي كذلك مصلحة عائلتي في قراري بشأن الخطوة المقبلة".

يذكر أن هناك عددا من الأندية داخل إيطاليا، وهي أندية ميلان ونابولي وبولونيا وروما، مهتمة بخدمات أسطورة كرة القدم السويدية، وأندية أوروبية أخرى، بعدما أبدى زلاتان رغبته في العودة إلى القارة العجوز من جديد بعد عامين قضاهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات