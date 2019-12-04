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بالفيديو.. تكريم توماس مولر بوسام الاستحقاق الوطني

الرياضة

بالفيديو.. تكريم توماس مولر بوسام الاستحقاق الوطني
Globallookpress FrankHoemann/SVEN SIMON
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تسلم النجم الألماني، توماس مولر، مهاجم بايرن ميونيخ، وسام الاستحقاق الوطني الأبرز في بافاريا من قبل رئيس وزراء الإقليم، ماركوس شودر.

جاء تكريم مولر تقديرا لجهوده الخيرية وتاريخه الطويل مع الرياضة الألمانية ومسيرته الحافلة مع فريقه البافاري، فهو لاعب داخل صفوف بايرن ميونيخ منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره.

وحتى الآن فاز مولر، البالغ 30 عاما، مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وبالإضافة لإنجازات مولر الكروية، له العديد من المساهمات الاجتماعية بعيدا عن كرة القدم، فهو سفير لمنظمة Young Wings الخيرية منذ عام 2011، وفقا لما ذكره موقع بايرن ميونبخ الإلكتروني.

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ووسام الاستحقاق الوطني هو الوسام الأعلى في إقليم بافاريا، والذي يمنح لألفي شخص فقط من الأحياء في نفس الوقت.

وبالتكريم الذي حصل عليه، ينضم مولر إلى الأسطورة، باستيان شفاينشتايغر، زميله السابق في بايرن، والذي تم منحه نفس الوسام في العام الماضي. 

المصدرك وكالات

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