 
مباشر

بالصور.. أين كان نجوم ليفربول وقت تسلم ميسي للكرة الذهبية؟

الرياضة

بالصور.. أين كان نجوم ليفربول وقت تسلم ميسي للكرة الذهبية؟
liverpoolecho.co.uk
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtzg

اجتمع نجوم ليفربول الإنجليزي في احتفالية نظمتها مؤسسة ،جيمس ميلنر، الخيرية في مدينة مانشستر، بغرض جمع التبرعات لأهداف اجتماعية وإنسانية بشكل سنوي، في نفس ليلة حفل الكرة الذهبية.

وظهر جيمس ميلنر، بصفته صاحب المؤسسة الخيرية، لاستقبال ضيوفه من النجوم، وعلى رأسهم المدرب الألماني، يورغن كلوب، الذي حضر برفقة زوجته، أولا ساندروك، لتقديم دعمهم المالي لصالح الأعمال الخيرية.

كما تواجد في الحفل قائد ليفربول، جوردان هندرسون، وأندري روبرتسون، وأليكس تشامبرلين، وترينت ألكساندر أرنولد، وآدم لالانا، بكامل أناقتهم في الحفل الخيري. 

وتم جمع التبرعات التي تخطت حاجز المليون جنيه إسترليني، وتخطى عدد المتبرعين رقم الـ900 ضيف من خلال مزاد.

إقرأ المزيد
أول تصريح لليونيل ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية: اعتزالي اقترب
أول تصريح لليونيل ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية: اعتزالي اقترب
إقرأ المزيد
بالفيديو.. ابن ميسي يخطف الأضواء لحظة الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية
بالفيديو.. ابن ميسي يخطف الأضواء لحظة الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

ودار المزاد حول فرص الحصول على مباراة بالتنس رفقة يورغن كلوب، أو الحصول على إجازة وإقامة 5 نجوم في لوس أنجلوس لعدة أيام، أو الفوز بتذاكر الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب The Voice، والاستمتاع بجولة غولف مع لالانا وميلنر، وفقا لموقع "ليفربول إيكو".  

وغاب عن الاحتفالية المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، والحارس أليسون بيكر، بسبب تواجدهما في حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، الذي شهد تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب لعام 2019.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا