بالصور.. أين كان نجوم ليفربول وقت تسلم ميسي للكرة الذهبية؟

اجتمع نجوم ليفربول الإنجليزي في احتفالية نظمتها مؤسسة ،جيمس ميلنر، الخيرية في مدينة مانشستر، بغرض جمع التبرعات لأهداف اجتماعية وإنسانية بشكل سنوي، في نفس ليلة حفل الكرة الذهبية.

وظهر جيمس ميلنر، بصفته صاحب المؤسسة الخيرية، لاستقبال ضيوفه من النجوم، وعلى رأسهم المدرب الألماني، يورغن كلوب، الذي حضر برفقة زوجته، أولا ساندروك، لتقديم دعمهم المالي لصالح الأعمال الخيرية.

James Milner Foundation breaks through £1million barrier during charity event in Manchester https://t.co/AxUqA7HtnApic.twitter.com/PzcQbjPyKK — liverpoolnews2019 (@liverpoolnews26) December 2, 2019

كما تواجد في الحفل قائد ليفربول، جوردان هندرسون، وأندري روبرتسون، وأليكس تشامبرلين، وترينت ألكساندر أرنولد، وآدم لالانا، بكامل أناقتهم في الحفل الخيري.

وتم جمع التبرعات التي تخطت حاجز المليون جنيه إسترليني، وتخطى عدد المتبرعين رقم الـ900 ضيف من خلال مزاد.

This is Anfield: Klopp, Trent & Hendo attend as James Milner Foundation ball lifts charity over £1m mark https://t.co/IxHBwA41A6#lfc#ynwapic.twitter.com/Km6j7toX5p — Liverpool News 365 (@iLiverpoolApp) December 3, 2019

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ودار المزاد حول فرص الحصول على مباراة بالتنس رفقة يورغن كلوب، أو الحصول على إجازة وإقامة 5 نجوم في لوس أنجلوس لعدة أيام، أو الفوز بتذاكر الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب The Voice، والاستمتاع بجولة غولف مع لالانا وميلنر، وفقا لموقع "ليفربول إيكو".

وغاب عن الاحتفالية المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، والحارس أليسون بيكر، بسبب تواجدهما في حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، الذي شهد تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب لعام 2019.

المصدر: وكالات