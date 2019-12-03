شاهد.. إطلاق ساعة العد التنازلي ليورو 2020 في بطرسبورغ

شهدت مدينة سان بطرسبورغ، العاصمة الشمالية لروسيا، اليوم الثلاثاء، مراسم إطلاق ساعة العد التنازلي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".

وشارك في مراسم إطلاق الساعة أرتيوم دزيوبا قائد زينيت والمنتخب الروسي لكرة القدم، بالإضافة لنجمي زينيت السابقين ألكسندر كيرجاكوف وفياتشيسلاف مالافييف، وتميمة البطولة الأوروبية "سكيلزي".

⏳ Дзюба запустил отсчет времени до старта ЕВРО-2020https://t.co/GShXQ1d5Pppic.twitter.com/cQGW5CR33h — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 3, 2019

وافتتح في وقت سابق اليوم في مدينة بطرسبورغ مركز لتسليم هوية المشجع "Fan ID" المجانية والإلزامية لحضور المباريات التي تستضيفها المدينة في البطولة الأوروبية.

Центр выдачи Fan ID к ЕВРО-2020 открылся в Санкт-Петербургеhttps://t.co/7RY87ztKr2pic.twitter.com/lwCRoQJqIs — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 3, 2019

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وبمشاركة 24 منتخبا، والمدن هي: "أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وسان بطرسبورغ".

وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: RT