شاهد.. حسناوتان تظهران على الشاطئ مهارات كروية رائعة

نشرت البرازيلية ناتاليا غيوتلر نجمة الاستعراض بالكرة، ولاعبة كرة الطائرة الشاطئية بالأرجل، فيديو عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" رفقة إحدى صديقاتها أثناء قيامهما بعرض مهاري رائع.

وتظهر في الفيديو غيوتلر رفقة صديقتها جيسي فيتيفولي على شاطئ البحر، وهما تتبادلان تمرير الكرة لبعضهما بصدريهما بطريقة في غاية الإتقان والمهارة.

ودائما ما تنشر غيوتلر عبر حسابها في "إنستغرام"، الذي تعدى المليون متابع، فيديوهات رائعة لمهارات كروية ساحرة.

كما تجمعها الكثير من الفيديوهات بالعديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال نيمار ورونالدينيو.

المصدر: إنستغرام