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أين كان رونالدو لحظة استلام ميسي للكرة الذهبية؟

الرياضة

أين كان رونالدو لحظة استلام ميسي للكرة الذهبية؟
Gettyimages.ru
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ذكر تقرير صحفي أن البرتغالي، كريستيانو رونالدو، كان في سيارته وحيدا أثناء حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الإيطالي والذي أقيم في ميلان أمس، تزامنا مع حفل الكرة الذهبية في باريس.

ونقلت صحيفة "match" الروسية عن الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري قوله إن "رونالدو لم يظهر في حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الإيطالي إلا في نهاية الحفل عندما أعلن عن فوزه، وصعد إلى المسرح لاستلام جائزته".

وتعجب الصحفي الإيطالي لظهور رونالدو المفاجئ، وكتب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن رونالدو لم يخرج من سيارته، إلا مع اقتراب موعد إعلانه فائزا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2018-2019.

وذكر العديد من المعلقين على التغريدة أن "رونالدو كان مختبئا في سيارته" يشاهد حفل الكرة الذهبية التي توج بها الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني للمرة السادسة في تاريخه (رقم قياسي).

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وانفرد ميسي بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وفض الشراكة مع رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

المصدر: matchtv.ru

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