رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

توج الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن موسم 2018-2019.

وبالإضافة لجائزة أفضل لاعب في "الكالتشيو"، تسلم رونالدو جائزة ثانية بدخوله تشكيلة العام كأفضل خط هجومي رفقة فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا، ودوفان زاباتا مهاجم أتلانتا.



وقال رونالدو بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي: "إنه لشرف كبير أن أحصل على جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أشكر زملائي في فريق يوفنتوس، واللاعبين الذين صوتوا لي".



وأضاف: "هذه أول سنة لي في إيطاليا وهو دوري صعب ولكنني سعيد جدا، وسأحاول أن أكون الأفضل في الموسم الحالي أيضا".

AFP Miguel MEDINA

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ولم يحضر رونالدو حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2019 الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الاثنين، وفضل الذهاب إلى ميلانو لحضور حفل جوائز الأفضل في إيطاليا، لعلمه مسبقا بأنه لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية التي توج بها الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني للمرة السادسة في تاريخه (رقم قياسي)، بحسب العديد من وسائل الإعلام العالمية.

المصدر: وكالات