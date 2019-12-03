رئيس رابطة الدوري الإسباني يستقيل للترشح مجددا

تقدم خافير تيباس، الاثنين، باستقالته من منصبه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني، من أجل الترشح لولاية ثالثة خلال الانتخابات المقبلة.

وأعلن تيباس في حسابه على موقع تويتر: "أقدم استقالتي كرئيس لرابطة الدوري الاسباني لفتح عملية انتخابات جديدة على الرئاسة، سأترشح اليها".

وسيترشح تيباس البالغ 57 عاما لولاية ثالثة على رأس"الليغا"، بعد انتخابه للمرة الأولى في أبريل 2013، قبل أن يعاد انتخابه في أكتوبر 2016.

وارفق تيباس استقالته برسالة للأندية علل فيها قراره بالرغبة في "إعطاء أكبر قدر ممكن من الاستقرار" للمؤسسة.

Presento mi dimisión como presidente de @LaLiga para abrir un proceso electoral a la presidencia, al que me presentaré. En esta carta explico los detalles por los que lo considero imprescindible: pic.twitter.com/yYrdFSzcJc — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 2, 2019

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وكانت الانتخابات على رئاسة الرابطة مقررة في أكتوبر 2020، لكن تيباس يعتقد أن انتخابات مبكرة ستسمح له بمواجهة تحديات مستقبلية بدعم أكبر ولولاية مدتها أربع سنوات.

ومن بين أسباب إجراء انتخابات مبكرة، ذكر تقديم عروض حقوق النقل التلفزيوني للفترة بين 2022 و2025، والتي ستجرى "تقريبا بين مارس ويونيو 2021".

وكان تيباس قد دخل في صراعات في الفترة الأخيرة مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، روبياليس، الأمر الذي جعل منصبه مهددا.

واعترض تيباس أخيرا على قرار الاتحاد الإسباني للعبة نقل مسابقة الكأس السوبر التي سيشارك فيها أربعة أندية الشهر المقبل، إلى السعودية والمقدرة عائداتها بـ120 مليون يورو لثلاث سنوات، منتقدا قرصنة الناقل "بي آوت كيو" لمباريات الدوري الإسباني والبطولات الأوروبية.

كما اعترض الاتحاد الإسباني في يوليو الماضي على إقامة مباريات الدوري المحلي يومي الجمعة والاثنين، فيما عدته الرابطة تهديدا لعقودها التلفزيونية.

وحاول تيباس إقامة مباريات من الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن محاولاته باءت بالفشل.

المصدر: "أ ف ب"