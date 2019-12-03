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قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي
AFP Lindsey PARNABY
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 أسفرت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، عن مباراة ديربي تجمع بين ليفربول وإيفرتون ضمن المنافسات التي ستنطلق بينهما يومي 4 و6 من يناير المقبل.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة في مواجهة مع بورت فايل أحد أندية الدرجة الثالثة.

فيما يلتقي مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون، وتوتنهام هوتسبير مع ميدلسبرة، وأرسنال مع ليدز يونايتد.

وسيكون تشيلسي بانتظار نوتنغهام فورست، فيما يواجه فولهام أستون فيلا، وليستر سيتي مع ويجان أتلتيك، وغلينغهام مع وست هام يونايتد، وكريستال بالاس مع ديربي كاونتي، وواتفورد مع ترانمير روفرز.

وفي مباريات أخرى يلتقي بريستون نورث إند مع نورويتش سيتي، وريدنج مع بلاكبول، وبرايتون مع شيفيلد وينزداي، وبورنموث مع لوتون تاون.

المصدر: وكالات

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