زيدان يحتفل بهدف "رائع" لنجله الأصغر بقميص ريال مدريد (فيديو)

نشر زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد الإسباني، عبر حسابه في "إنستغرام"، فيديو لهدف رائع سجله إلياس نجله الأصغر، بقميص النادي الملكي أمام فريق ألكوركون.

وجاء هدف إلياس بتسديدة يسارية قوية (عالطاير) من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس نادي ألكوركون.

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ويحترف جميع أبناء زيدان الأربعة كرة القدم، حيث يلعب إنزو (24 عاما) مع أفيش البرتغالي، ويمثل لوكا (21 عاما) نادي راسينغ سانتاندير الإسباني، بينما لا يزال ثيو (17 عاما) وإلياس (14 عاما) مع فرق الفئات العمرية لريال مدريد دون 19 و15 عاما على الترتيب.

المصدر: إنستغرام