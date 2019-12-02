رغم الثناء على أداء الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بعد الهدف الحاسم الذي سجله في شباك أتلتيكو مدريد، الأحد، إلا أنه غاب عن تشكيلة الأسبوع للدوري الإسباني للجولة الـ 15.

وشهدت التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من الليغا والتي نشرتها شبكة whoscored العالمية، مفاجأة كبيرة بغياب ميسي، بعد مساهمته في حصد فريقه للنقاط الثلاث واستعادة صدارة الدوري مجددا.

بالمقابل، تواجد في التشكيلة راؤول غارسيا الذي قاد أتلتيك بيلباو للفوز على غرناطة 2-0، حيث وقع على الهدف الأول وقدم أداء ملفتا خلال المباراة.

كما فرض تألق رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا ضد فياريال، ومساهمته في فوز الخفافيش 2-1، وجوده داخل التشكيلة.

وفيما يلي التشكيلة المثالية للجولة 15 من الدوري الإسباني:

- حراسة المرمى: غاسبر سيليسن (فالنسيا).

- خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، لياندرو كابريرا (خيتافي)، إستوبينان (أوساسونا).

- خط الوسط: مارتن أوديغارد (ريال سوسيداد)، أنغوسيا (فياريال)، جاسون (خيتافي)، أويارزابال (ريال سوسيداد).

- خط الهجوم: رودريغو مورينو (فالنسيا)، راؤول غارسيا (أتلتيك بيلباو).

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المصدر: whoscored.com