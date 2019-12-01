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شاهد.. زينيت بطرسبورغ يهزم سبارتاك موسكو بهدف "كوميدي"

الرياضة

شاهد.. زينيت بطرسبورغ يهزم سبارتاك موسكو بهدف
Sputnik
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فاز فريق زينيت بطرسبورغ على ضيفه سبارتاك موسكو بهدف وحيد، في مباراة "القمة" التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز لأصحاب الأرض بـ "نيران صديقة" سجله مدافع فريق سبارتاك موسكو، إيليا كوتيبوف، خطأ في مرماه في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 42 نقطة، مبتعدا في الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه لوكوموتيف، الذي خسر أمام جاره دينامو (1-2)، في "ديربي" العاصمة موسكو.

في المقابل، توقف رصيد سبارتاك موسكو عند 22 نقطة ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري

المصدر: RT

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