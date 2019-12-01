شاهد.. هدف القحطاني ودموع الوداع

أحرز النجم السابق لنادي الهلال والمنتخب السعودي، ياسر القحطاني، هدفا رائعا خلال مباراة اعتزاله، التي جرت اليوم الأحد، وجمعت فريقه "Y20" من نجوم عالميين، ونادي الهلال.

وسدد القحطاني كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة استقرت في شباك نجوم الهلال، على يمين حارس المرمى الأسطورة محمد الدعيع المعتزل.

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وفاز فريق الهلال على فريق "Y20" بخمسة أهداف مقابل أربعة، على ملعب "جامعة الملك سعود"، في العاصمة الرياض.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من نجوم الكرة العالمية والعربية، أمثال البرازيلي رونالدينيو، والثنائي الإيطالي فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو، النجم الهولندي روبن فان بيرسي، سامي الجابر، النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، والنجم الليبي السابق طارق التائب، وغيرهم.

ولعب ياسر القحطاني الشوط الأول مع فريق "Y20" تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، والشوط الثاني مع نجوم الهلال.

المصدر: وكالات