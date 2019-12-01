شاهد.. محمد بن سلمان وقاديروف يحضران "الفورمولا 1" في أبو ظبي

شهدت الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات سيارات "الفورمولا 1" 2019، التي أقيمت على مضمار حلبة "مرسى ياس" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حضور رؤساء وفود عدد من الدول.

وحضر السباق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وغيرهم.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا-1 أبو ظبي، معلنا بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2019.

وأحرز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، المركز الأول في السباق، متفوقا على سائقي "ريد بول" الهولندي ماكس فيرشتابن، و"فيراري" شارل لوكلير من إمارة موناكو.

RACE CLASSIFICATION



Confirmation of Lewis Hamilton's victory, ahead of Max Verstappen and Charles Leclerc



Valtteri Bottas finished in P4 after starting from the back of the grid#AbuDhabi2019 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/Ifg7yAiL2R — Formula 1 (@F1) 1 декабря 2019 г.

وحقق البريطاني انتصاره الحادي عشر في هذا الموسم، والـ 48 خلال مسيرته، وكان قد حسم لقبه العالمي السادس في وقت سابق، متربعا على عرش صدارة بطولة العالم برصيد 413 نقطة، وتلاه زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس (326 نقطة)، ومن ثم ماكس فيرشتابن (278 نقطة)، ولوكلير (264 نقطة)، والألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري (240 نقطة).

المصدر: وكالات