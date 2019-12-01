بيراميدز المصري يبدأ دور المجموعات في الكونفدرالية بـ "ريمونتادا"

استهل نادي بيراميدز المصري مشواره في دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بفوز مثير على مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري، (1-3)، اليوم الأحد.

وتقدم الفريق النيجيري بهدف سجله لاعبه، إبراهيم أولاويين، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول. ورد الفريق المصري بثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني عبر كل من، محمد فاروق، وعمر العيوني، وإسلام عيسى، في الدقائق (54 من ضربة جزاء، 83، و87 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وأكمل الفريق النيجيري اللقاء بعشرة لاعبين من الدقية 48 بعد طرد لاعبه توبي أولوسيسي.

وتصدر بيراميدز بذلك قائمة المجموعة الأول برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتيجة المباراة الثانية، التي ستجمع الفريق المصري الآخر المصري البورسعيدي، ومضيفه "إي إف سي نواذيبو" الموريتاني، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: وكالات