سان جيرمان يعلن تأجيل مباراته مع موناكو في الدوري

أعلن نادي باريس سان جيرمان تأجيل مباراته مع مضيفه موناكو، التي كانت مقررة اليوم الأحد، في ختام مباريات الأسبوع الـ 15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال النادي الباريسي عبر حسابه في موقع "تويتر": "نظرا لأحوال الطقس السيئة التي تعيشها منطقة الألب البحرية، قررت سلطات إمارة موناكو تأجيل المباراة بين فريقي موناكو وباريس سان جيرمان التي كان من المقرر عقدها مساء اليوم، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة".

تأجيل المباراة 📍



نظراً لأحوال الطقس السيئة التي تعيشها منطقة الألب البحرية، قررت سلطات إمارة موناكو تأجيل المباراة بين فريقي موناكو وباريس سان جيرمان التي كان من المقرر عقدها مساء اليوم على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة. #ASMPSG — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 1, 2019

ولم يعط "سان جيرمان"، أي تفاصيل بشأن الموعد الجديد للمباراة.

يذكر أن سان جيرمان، ينفرد بصدارة الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مارسيليا، الذي خاض مباراة أكثر، بينما يحتل موناكو المركز الـ 14 برصيد 18 نقطة.

المصدر: حساب باريس سان جيرمان