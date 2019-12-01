شقيق حبيب يكتسح مقاتلا أوكرانيا في أبو ظبي (فيديو)

أسقط الروسي، عثمان نورمحمدوف، منافسه الأوكراني، رومان غولوفينوف، بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة "ADW UAE Warriors 9" للفنون القتالية المختلطة.

ووجه المقاتل الروسي لكمة قوية إلى وجه خصمه أسقطه على أرض الحلبة ومن ثم انهال عليه بوابل من الضربات، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال معلنا فوز عثمان نورمحمدوف بالضربة الفنية القاضية، في الجولة الأولى من النزال، الذي جمعهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحضر الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) نزال ابن عمه عثمان نورمحمدوف (يقال لابن العم في روسيا الأخ)

وحقق عثمان نورمحمدوف (21 عاما) انتصاره الثامن في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

المصدر: وكالات