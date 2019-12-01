أول قرار لمرتضى منصور بعد خسارة الزمالك بثلاثية

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة المستشار مرتضى منصور، أول قرار بعد خسارة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، أمس السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقررت إدارة الزمالك، عقد اجتماع طارئ، بعد زوال اليوم الأحد، ويتوقع أن يتم خلاله، اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة.

وستكون مسألة تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، أو الاستقرار على رحيله، من أهم القرارات المتوقع اتخاذها.

وتكبد الزمالك، خسارة قاسية (3-0) من مضيفه تي بي مازيمبي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

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ويتصدر مازيمبي، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، أمام بريميرو دي أوغوستو الأنغولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، اللذين يتقاسمان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل الزمالك الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المصدر: وكالات