ليفركوزن يذيق بايرن ميونيخ أول خسارة في عهد فليك (فيديو)

تجرع نادي بايرن ميونيخ على ملعبه "أليانز أرينا"، أمس السبت، أول هزيمة له تحت قيادة مدربه، هانز فليك، بخسارته أمام باير ليفركوزن 2-1، في الجولة الـ13 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل ليفركوزن، هدف التقدم عن طريق ليون بايلي، في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك البايرن هدف التعادل، عن طريق توماس مولر، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 34.

وعاد بايلي في الدقيقة 35، ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثاني لفريقه.

وأكمل ليفركوزن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84، بعد طرد مدافعه جوناثان تاه.

وهذه الخسارة الأولى للبايرن، منذ تولي فليك، مطلع الشهر الماضي، مسؤولية تدريبه، خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش المقال.

وتراجع البايرن، الذي فاز في آخر ست مباريات على أرضه ضد ليفركوزن، إلى المركز الرابع في الدوري برصيد 24 نقطة، متأخرا بثلاث نقاط عن لايبزيغ المتصدر، الذي تغلب بنتيجة 3-2 على مضيفه بادربورن.

أما ليفركوزن، فقد ارتقى إلى المركز السابع، ويملك في رصيده 22 نقطة.

المصدر: وكالات