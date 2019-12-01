اتحاد الجزائر والوداد المغربي يفترقان على التعادل في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

تعادل نادي اتحاد العاصمة الجزائري مع ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدف لمثله، في مباراة جمعتهما أمس السبت، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم اتحاد العاصمة مبكرا في الدقيقة السادسة، بهدف حمل توقيع عبد الكريم زواري، فيما عدل بديع أووك، النتيجة لفريق الوداد، في الدقيقة 89.

ويحتل الوداد البيضاوي بعد هذا التعادل، المركز الثاني، إلى جانب فريق اتحاد العاصمة، برصيد نقطة واحدة لكل واحد منهما، خلف ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا، متصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، عقب فوزه على بيترو أتلتيكو الأنغولي بثلاثية نظيفة.

ويستضيف الوداد فريق ماميلودي صن داونز في الجولة المقبلة المقررة في السابع من الشهر الجاري، بينما يحل اتحاد العاصمة في نفس الموعد، ضيفا على بيترو أتلتيكو.

المصدر: RT