فجر فريق الترجي التونسي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الرجاء البيضاوي المغربي (2-0)، في عقر داره، اليوم السبت، في مستهل مشواره ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وضرب الفريق التونسي بقوة في بداية الشوط الأول، وحسم نتيجة اللقاء لصالحه، بتسجيله هدفين عبر كل من، لاعب خط الوسط أنيس البدري، والمهاجم الإيفواري إبراهيم واتارا، في الدقيقتين (7 و14) على الترتيب.

وحصد الترجي الرياضي بذلك نقاط المباراة الثلاث، ليتصدر المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الجزائري، الذي تغلب بدوره على فيتا كلوب الكونغولي بهدف وحيد، يوم أمس الجمعة.

وثأر الترجي التونسي بذلك من الرجاء البيضاوي لخسارته أمامه في كأس السوبر الإفريقي، هذا العام، في قطر.

المصدر: وكالات