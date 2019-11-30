شاهد.. ردة فعل مدربي منتخبات مجموعة "ثالوث الموت" في "يورو 2020"

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، التي جرى سحبها، اليوم السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، عن مجموعة "ثالوث الموت".

وأوقعت قرعة "يورو 2020" حامل لقب بطل أوروبا، منتخب البرتغال، في مجموعة واحدة مع بطلي العالم في آخر نسختين، وهما منتخبا فرنسا بطل مونديال "روسيا 2018"، وألمانيا بطل مونديال "البرازيل 2014"، إضافة إلى المنتخب الفائز من الملحق المؤهل عن المستوى الأول (A) في الدوري القاري.

ولدى سحب قائد المنتخب الألماني سابقا، فيليب لام، اسم منتخب البرتغال، لينضم إلى المجوعة السادسة (F)، إلى جانب منتخبي ألمانيا وفرنسا، خيم نوع من الحزن والأسف على وجوه مدربي هذه المنتخبات الثلاثة، البرتغالي فرناندو سانتوس، والألماني يواخيم لوف، والفرنسي ديديه ديشامب، قبل أن يثير ذلك الضحك.

That moment when Portugal, France & Germany are drawn in the same group 😅#EURO2020pic.twitter.com/C1wtz76mRU — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 30 ноября 2019 г.

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المصدر: "@EURO2020"