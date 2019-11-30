لاعب روما ينزف دما بسبب اعتداء الجماهير التركية (فيديو)

تعرض لاعب فريق روما الإيطالي، ​لورنزو بيليغريني،​ لإصابة خلال مباراته ضد مضيفه اسطنبول ​باشاك شهير التركي،​ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي​.

وقامت الجماهير التركية بإلقاء أشياء مختلفة من المدرجات عندما كان بيليغريني يستعد لتنفيذ ضربة ركنية، في الدقيقة 53 من عمر المباراة، فأصابت قطعة معدنية في رأسه.

وتلقى اللاعب الإيطالي الإسعافات اللازمة، وأوقف الحكم اللقاء لبضع دقائق، للتوجه عبر مكبرات الصوت في الملعب إلى الجماهير للحفاظ على الهدوء، كما تحدث الحكم مع قائدي الفريقين لنفس الغرض.

Así lastimaron a Lorenzo Pellegrini, que terminó con un corte. Malos perdedores los turcos. Y siga, siga...



🎥 Fox Sports 2 pic.twitter.com/zVqqSGZ24l — Maxi Friggieri (@MaxiFriggieri) 28 ноября 2019 г.

2⃣ more assists last night... 🅰️🅰️



Don't try to stop Lorenzo Pellegrini! 😤 #ASRomapic.twitter.com/00A65Jkv9W — AS Roma English (@ASRomaEN) 29 ноября 2019 г.

Föremål kastas in på plan och träffar Lorenzo Pellegrini i huvudet. pic.twitter.com/VdRH5UWWFT — Eurosport Sverige (@EurosportSE) 28 ноября 2019 г.

Başakşehir- Roma müsabakanın 53'üncü dakikasında tribünden yabancı madde atılması sonucu Lorenzo Pellegrini'nin yaralanması ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. https://t.co/NScl1vTYNapic.twitter.com/AMmxBBpAzh — Ajansspor (@ajansspor) 28 ноября 2019 г.

وانتهت المباراة بفوز روما على ضيفه التركي بثلاثة أهداف من دون رد، وتصدر قائمة المجموعة العاشرة، برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد اسطنبول ​باشاك شهير عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات