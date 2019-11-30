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لاعب روما ينزف دما بسبب اعتداء الجماهير التركية (فيديو)

الرياضة

لاعب روما ينزف دما بسبب اعتداء الجماهير التركية (فيديو)
@OfficialASRoma
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تعرض لاعب فريق روما الإيطالي، ​لورنزو بيليغريني،​ لإصابة خلال مباراته ضد مضيفه اسطنبول ​باشاك شهير التركي،​ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي​.

وقامت الجماهير التركية بإلقاء أشياء مختلفة من المدرجات عندما كان بيليغريني يستعد لتنفيذ ضربة ركنية، في الدقيقة 53 من عمر المباراة، فأصابت قطعة معدنية في رأسه.

وتلقى اللاعب الإيطالي الإسعافات اللازمة، وأوقف الحكم اللقاء لبضع دقائق، للتوجه عبر مكبرات الصوت في الملعب إلى الجماهير للحفاظ على الهدوء، كما تحدث الحكم مع قائدي الفريقين لنفس الغرض.

وانتهت المباراة بفوز روما على ضيفه التركي بثلاثة أهداف من دون رد، وتصدر قائمة المجموعة العاشرة، برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد اسطنبول ​باشاك شهير عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات 

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