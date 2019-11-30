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المقاتل الروسي تومينوف يهزم مواطنه أوشوكوف بالقاضية (فيديو)

الرياضة

المقاتل الروسي تومينوف يهزم مواطنه أوشوكوف بالقاضية (فيديو)
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احتفظ الروسي ألبيرت تومينوف بلقب بطل منظمة (ACA 102) للفنون القتالية المختلطة (MMA) على حساب مواطنه بيسلان أوشوكوف إثر فوزه عليه في النزال الذي جمعهما، اليوم السبت، في كازاخستان.

وتمكن تومينوف من إسقاط متحديه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال.

وحقق ألبيرت تومينوف (27 عاما) انتصاره الخامس على التوالي، والثاني والعشرين في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل أربع هزائم.

في المقابل، مني بيسلان أوشوكوف (28 عاما) بالهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 17 انتصارا.

المصدر: وكالات

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