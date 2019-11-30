تعليق الأنشطة الرياضية في طهران إلى أجل غير مسمى

قررت إدارة محافظة طهران، اليوم السبت، تعليق مباريات الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم، جراء ارتفاع نسبة تلوث الهواء في العاصمة.

وتأجلت بذلك لأجل غير مسمى، مباراة "برسبوليس" أمام ضيفه "نساجي"، التي كانت مقررة اليوم السبت، على ملعب "آزادي"، لحساب المرحلة 12 من الدوري الإيراني، فيما شمل القرار أيضا مواجهة "بيكان" أمام ضيفه "تراكتور سازي" تبريز.

وأدى تلوث الهواء في طهران أيضا، إلى تأجيل كل المسابقات الرياضية في المدينة، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وتصنف طهران ضمن الـ12 مدينة الأعلى تلوثا في العالم.

المصدر: وكالات