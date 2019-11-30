تسريب حديث ميسي للاعبي برشلونة قبيل السقوط في ليفربول

أنتج نادي برشلونة فيلما قصيرا عن أحداث الفريق في الموسم الماضي، وتضمن مقطعا من مباراته الكارثية أمام مضيفه ليفربول على أرضية ملعب "أنفيلد"، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وانتشرت أمس الجمعة، مقاطع فيلم برشلونة التي أظهرت ردود أفعال لاعبيه داخل غرفة تغيير الملابس في ملعب "أنفيلد"، بعد دقائق من انتهاء المباراة بخروج النادي الكتالوني من المسابقة القارية، بعدما فرط في أفضليته ذهابا، بفوزه بثلاثية نظيفة، وخسر إيابا بنتيجة 4-0.

Thanks to new documentary from FC Barcelona,I can cry more now. If only that night in Anfield wasn't enough,now we get to see inside footage and reactions. Absolute perfection. Football died that night. Total annihilation. pic.twitter.com/a1dC4wymJC — Aian Xaharia (@inmessionante69) November 30, 2019

وتم تسريب حديث نجم الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكلامه مع زملائه بين شوطي المباراة أمام ليفربول وهو يقول: "هيا يا رفاق كونوا جاهزين، وتذكروا أن ما حدث الموسم الماضي أمام روما كان خطأنا وليس خطأ شخص آخر"، في إشارة إلى خروج "البارسا" على يد روما من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه في مباراة الذهاب (4-1)، وخسر إيابا بنتيجة 3-0.

وتابع ميسي حديثه مع لاعبي برشلونة قائلا: "إنه خطاؤنا وعلينا استغلال الفرصة وعدم تفويتها، إذا تعاملنا مع الأمور بشكل صحيح سنصل إلى النهائي".

ويبدو أن كلمات ميسي لم يكن لها أي تأثير إيجابي على زملائه، فقد تلقى برشلونة ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

المصدر: وكالات